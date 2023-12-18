«Под SHAMAN много не напляшешь»: продюсер Лавров высказался о певце Продюсер Лавров назвал SHAMAN специфичным артистом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Певец SHAMAN является довольно специфичным артистом, заявил в разговоре с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. По словам продюсера, он востребован на официальных и государственных мероприятиях, но не подходит для корпоративных праздников.

SHAMAN — довольно специфичный, он востребован на официальных мероприятиях, на государственных праздниках, на День города, День шахтера, День учителя и т. д. и т. п. Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под SHAMAN много не напляшешь, — пояснил он.

Ранее был опубликован полный райдер певца SHAMAN. Артист выбирает тонированные машины, которые должны предоставить организаторы концертов, а в случае длинной поездки SHAMAN требует минивэны с матрасом по размеру заднего дивана и опытными выспавшимися водителями. Наибольшее внимание артист уделяет безопасности и просит двух личных телохранителей, которые должны находиться с ним от прилета до вылета и передвигаться на автомобилях не ниже бизнес-класса.

До этого руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский рассказал, что концерта в Киеве нет в графике российского певца. Он отметил, что достоверная информация о гастролях размещена на официальном сайте музыканта.