Почему сын Газманова отказался от его фамилии? Какие отношения с отцом

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец Олег Газманов с сыном Филиппом (слева)

Сын народного артиста России Олега Газманова решил отказаться от его фамилии. Какие отношения у него с отцом, почему он намерен сменить имя?

Почему сын Газманова отказался от его фамилии

Сын от первого брака Родион Газманов успешно строит музыкальную карьеру, появляясь на светских мероприятиях вместе с отцом. О планах восходящей звезды отказываться от фамилии не сообщалось.

Речь идет о пасынке Газманова от второго брака Филиппе. Марина Муравьева была беременна от бизнесмена Вячеслава Мавроди, когда на него подали в суд. Предприниматель понял, что надолго сядет в тюрьму, поэтому дал возлюбленной развод. Газманов начал ухаживать за Муравьевой, а затем и вовсе встретил ее из роддома с Филиппом.

Пасынок певца не пошел по стопам отчима и не стал заниматься музыкой. Большую часть времени Филипп живет в Европе. После 7-го класса молодой человек уехал учиться в Швейцарию, а затем в Англию. Позже в Лондоне он поступил на факультет изобразительного искусства в университет Central Saint Martins.

Первое время благодаря эффектной внешности он занимался моделингом и снимался для известных западных журналов, а несколько лет назад вместе с друзьями открыл бизнес в сфере грузоперевозок. Инвестиции составили более 600 миллионов рублей. Филипп является совладельцем ООО «Фрейтер», ему принадлежит 43,1% акций. Недавно выручка компании перевалила за 1 млрд рублей.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Филипп Газманов

Филипп отказался от фамилии отчима, как пишет StarHit, поскольку Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза еще в 2022 году, что может негативно сказаться на работе молодого человека. Теперь в документах Филиппа значится фамилия Муравьев (девичья фамилия матери. — NEWS.ru). В Едином государственном реестре юридических лиц данные уже изменились.

Какие отношения у Олега Газманова с детьми

Всего у Газманова трое детей: сыновья Родион и Филипп, а также дочка Марианна.

Родион — самый старший из наследников. В этом году ему исполнится 42 года, он до сих пор ни разу не был женат и не становился отцом. Причину своего холостого положения он видит в разводе родителей.

«Это всегда определенная травма для ребенка, и, возможно, это частично объясняет, почему у меня еще нет семьи. Потому что я хочу, чтобы это было один раз и навсегда», — признавался Родион Газманов в программе «Секрет на миллион».

Кроме музыки, сын именитого артиста неравнодушен к красивым машинам и делает обзоры для подписчиков в соцсетях и для специализированных изданий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певцы Олег Газманов и Родион Газманов

Единственная дочь Газманова Марианна увлекается художественной гимнастикой, рисованием, лепкой, брейк-дансом, хип-хопом, пением, игрой на гитаре, а также сноубордингом и сапсерфингом. В детстве она предпочитала проводить каникулы в зарубежных детских лагерях. Газманова периодически выступает в качестве модели, изучает иностранные языки, танцует в танцевальном коллективе «Тодес».

В прошлом году сообщалось, что у Марианны появился бойфренд. Знаменитый отец девушки даже успел с ним познакомиться. Газманов положительно отзывался об избраннике наследницы.

«Она уже дружит с парнем и сначала не хотела меня с ним знакомить. Но Маруся (жена Газманова. — NEWS.ru) сказала, что лучше они будут приходить к нам домой, чем где-то. А у меня дома много шашек, я взял одну и пришел в комнату знакомиться. Парень оказался хорошим», — смеясь, рассказывал певец.

Читайте также:

«Отдельные личности»: Виктор Добронравов рассказал о конкуренции с братом

Тайна замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь: там живет другая звезда?

Пропажа Кологривого, путь Башарова, помощь после теракта: что будет дальше