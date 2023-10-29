Почему Галкина возненавидели за каверы песен Шатунова, а SHAMAN — нет Галкин начал петь каверы песен Цоя и Шатунова во время турне по Европе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на своих концертах за границей начал исполнять каверы песен Виктора Цоя и Юрия Шатунова. После этого россияне обрушились на юмориста с волной критики. Что не понравилось слушателям, почему SHAMAN не осудили за каверы хитов «Ласкового мая» и при чем тут Разин?

Какие каверы песен Шатунова спел Галкин в турне

На опубликованных в Сети видео с концертов юморист исполняет хиты группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». Кроме того, шоумен дополнил шоу кавером на песню «Белые розы» Юрия Шатунова.

До этого Галкин на одном из концертов в Варшаве исполнил песню «Пойду утоплюсь» на украинском языке. В тексте рассказывалось, что у лирического героя прошла любовь, поэтому ему осталось только покончить с собой. После этого зрители заподозрили, что у артиста проблемы в личной жизни.

Некоторые пользователи Сети считают, что Галкин использует творчество других артистов для привлечения внимания к собственной персоне. Такое поведение вызвало в обществе недовольство.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Максим Галкин

Что думают россияне о каверах Галкина

В Сети ролик набрал около 4 тысяч негативных реакций. Некоторые поклонники Шатунова призвали продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина разобраться с шоуменом и «навести на него порчу».

«Вот ведь гнусятина! По святому топчется... Да еще так стремно поет. Разин, наведи на него порчу. Все опошлит, к чему ни прикоснется. Беги от него Алла, беги!», — написала одна из пользовательниц.

Зрители пристыдили Галкина за пародии на Шатунова и Цоя. По мнению россиян, артист «выжил из ума», а его выступление — «мерзкое».

«Из ума просто выживает. Вот зачем он это делает. Кто он и кто Юра. Ему никогда не быть тем, кем был Шатунов. Шатунов был Человеком», — написал один из пользователей в комментариях к видео.

«Оказалась кишка тонка для создания своего номера. Это привычка дурить народ за большие деньги, а ранее говорили, „очень талантливый, очень умный“, вот он и показал свое нутро», — добавил другой.

Россияне также оказались не в восторге от пародии на Цоя. По мнению пользователей, Галкин «плюнул в душу» тем, кто его любил.

«Ну Цоя Россия Пугалкину точно не простит!» — считает один из комментаторов.

«Пародировал Цоя или нет, все равно он мерзота, которая еще больше мерзота. А комментируем, потому что когда-то любили, и, конечно, обидно, что те, которых любили, плюют в душу!» — написал другой комментатор.

«Это как Галкин спел песню Цоя? Тут как минимум пахнет судебным процессом. Я сильно сомневаюсь, что Алкин купил право на исполнение этой песни», — отметил еще один пользователь.

Почему не осуждали кавер SHAMAN

17 октября певец SHAMAN исполнил хит Шатунова «Седая ночь» в рамках концерта «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве. Артист выразил надежду, что «не испортил» композицию своим кавером.

Он отметил, что с детства любит творчество Шатунова, в юности несколько раз бывал на его концертах и однажды даже осмелился написать и передать ему записку во время выступления. Он попросил у Шатунова разрешения «тоже петь эти песни», особенно песню «Седая ночь». По его словам, прочитав записку, артист рассмеялся и согласился.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Так что я с детства мечтал исполнить эту песню на большой сцене и счастлив, что сегодня это случилось. Надеюсь, что не испортил [композицию своим исполнением]», — подчеркнул тогда SHAMAN.

В комментариях к видео с исполнением хита пользователи хвалили молодого артиста и благодарили за душевное исполнение.

«Спасибо тебе, Шаман, за твою доброту и человечность. Спел великолепно, теперь это моя любимая песня, которую хочется слушать бесконечно», — написал один из пользователей.

«SHAMAN, ты великолепен! Спасибо за то, что спел по-шатуновски!» — отметил другой.

«Моя молодость, но Шаман сделал невозможное. Юра шатунов мог бы гордиться», — добавил третий комментатор.

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