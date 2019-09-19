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После того как Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату, её начали готовить к операции по удалению опухоли.

Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отёк мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, — передаёт kp.ru слова хирурга-онколога,...