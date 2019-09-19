Победительница реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина 19 сентября вышла замуж. Мужем бывшей возлюбленной поп-певца Егора Крида стал топ-менеджер медиахолдинга «Газпром-Медиа» и заместитель генерального директора телеканала ТНТ Владимир Чопов.
Дарья Клюкина сообщила о радостном событии подписчикам на своей официальной странице в социальной сети.
Я вышла замуж! Посмотрите, как сегодня светит солнышко, какая прекрасная погода. Я так рада! — заявила звезда «Холостяка» в Instagram.
Ранее News.ru писал, что участница американского шоу «Холостяк в раю» Деми Барнетт бросила своего партнёра по проекту Дерека Пета и сделала предложение девушке по имени Кристиан Хаггерти. Таким образом, впервые в истории сезон завершился гомосексуальной помолвкой.