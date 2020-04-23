Племянник Успенской вслед за её дочерью сбежал от певицы

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Певица Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника Ролана. Певица узнала, что он втайне от неё передавал данные о ней её фан-клубу. После того, как звездная тётя устроила скандал, молодой человек решил съехать из её особняка и улететь в США.

Успенская, по её признанию, души не чаяла в племяннике. После отъезда и предательства дочери она всю свою любовь сосредоточила на нём и даже отдала ему комнаты Татьяны. Теперь Ролан ищет пути, чтоб выбраться в Нью-Йорк. В условиях прекращения авиасообщения на фоне пандемии сделать это будет совсем непросто, передаёт Teleprogramma.pro.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

На защиту Успенской встали представители российского шоу-бизнеса. «Королева русского шансона» считает, что именно представители СМИ раскрутили эту историю, сделав её скандальной. Близкие друзья певицы посоветовали ей побыстрее забыть случившееся, писал NEWS.ru.