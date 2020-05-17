Пластический хирург Малиновской показал видео с операции

https://static.news.ru/photo/a924e8b4-9856-11ea-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Маша Малиновская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Маша Малиновская несколько дней назад сделала подтяжку лица и блефаропластику. Хирург звезды Instagram, которая уже не в первый раз делает пластику, поделился подробностями процесса и подготовки к нему.

Доктор Сеймур Алиев опубликовал подробное видео. На кадрах он общается с 39-летней Машей до операции. Сначала он фотографирует Малиновскую, а потом подробно объясняет, как собирается провести процедуру. После этого на кадрах уже момент операции, во время которой телеведущая находится под общим наркозом.

Грыжи верхних век удалили, а здесь была асимметрия в бровях, мы старались это устранить. Подтянули и успешно завершили операцию, — говорит Алиев.

Маша рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час времени. Сейчас телеведущая восстанавливается.

Как писал NEWS.ru, ранее фанаты раскритиковали «силиконовую задницу» Мадонны.