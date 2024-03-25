«Плачу и молюсь»: Бузова пожелала здоровья пострадавшим в «Крокусе» Бузова пожелала здоровья пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале выразила соболезнования всем, кто оказался в «Крокус Сити Холл» во время теракта. По ее словам, люди, которые пришли на помощь другим во время трагедии — настоящие герои.

Мои хорошие, сегодня в день траура, я хочу просто искренне пожелать здоровья тем, кто сейчас все еще борется за жизнь. Мои мысли сегодня с каждым, кто пострадал, с каждым, кто с тревогой живет все эти дни. Я двое суток плачу и молюсь, — призналась певица.

Ранее рэпер Тимати осудил теракт в «Крокус сити холле» и выразил соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, артист призвал не поддаваться на уловки лидеров ультраправых формирований, которые на фоне трагедии пытаются распространить идеи межнациональной розни в России. Он напомнил, что хорошие люди есть среди представителей любых национальностей, как и негодяи.

До этого продюсер Яна Рудковская задалась вопросом, почему в ТРЦ «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, не оказалось ни одного вооруженного охранника. Женщина констатировала, что сама проводит много мероприятий, в том числе в «Крокусе», и что она платила немалые деньги за обеспечение безопасности присутствующих.