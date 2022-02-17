Питт подал в суд на Джоли из-за продажи общего бизнеса русским

Голливудский актёр Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли. Он обвинил экс-супругу в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

В июне 2021 года стало известно, что Джоли подала иск с просьбой об отмене временного запрета на продажу совместных с Питтом активов. Актриса, в частности, намеревалась продать свою долю в компании, занимающейся производством вина во Франции.

В сентябре Питт заявил, что даст разрешение на продажу её доли в винном бизнесе, если он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже черех месяц актёр, по его собственному признанию, был шокирован информацией о том, что половина его винодельческой компании оказалась куплены филиалом производителя спиртных напитков Stoli Group, которую контролирует российский предприниматель Юрий Шефлер.

По словам Питта, Джоли не получала разрешения на сделку и умышленно скрывала детали. Актёр пожаловался, что новый компаньон внёс хаос в управление компанией.

Питт просит суд аннулировать сделку, также он хочет получить компенсацию за понесённый ущерб.

Ранее Анджелина Джоли заявила, что опасалась за безопасность своих детей во время брака с Брэдом Питтом. В интервью The Guardian она призналась, что ей дался нелегко развод с супругом, но ей всё же пришлось принять это решение.