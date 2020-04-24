Певицу Буланову выписали из больницы

Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки. По её словам, женщину выписали из больницы.
Она отметила, что в настоящий момент исполнительница находится дома,
Таню выписали. Она уже дома. Всё хорошо, — подчеркнула Рассказова.
Как писал NEWS.ru, Буланову госпитализировали 11 апреля в предынсультном состоянии. По словам артистки, её беспокоили тахикардия и дистония. Её обследовали в Национальном медцентре имени Алмазова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен