Певицу Буланову выписали из больницы

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Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки. По её словам, женщину выписали из больницы.

Она отметила, что в настоящий момент исполнительница находится дома, передаёт ТАСС.

Таню выписали. Она уже дома. Всё хорошо, — подчеркнула Рассказова.

Как писал NEWS.ru, Буланову госпитализировали 11 апреля в предынсультном состоянии. По словам артистки, её беспокоили тахикардия и дистония. Её обследовали в Национальном медцентре имени Алмазова.