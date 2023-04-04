Певица МакSим перенесла концерты. Что случилось, она правда беременна? Что известно о здоровье МакSим и почему сорванные концерты рассорили директора певицы Павла Назарова и ее PR-менеджера Яну Богушевскую

МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) решила перенести свой гастрольный тур из-за состояния здоровья, сообщил ее концертный директор Павел Назаров. Несколько дней назад артистке стало плохо на концерте в Сочи, затем ситуация повторилась в Твери. Что известно о состоянии МакSим, действительно ли она беременна и почему возник конфликт между ее директором Павлом Назаровым и PR-менеджером Яной Богушевской, узнал NEWS.ru.

Почему был сорван концерт МакSим в Сочи

По данным Telegram-канала Mash, 18 марта на концерте в Сочи на курорте «Роза Хутор» МакSим едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. Весь концерт длился около получаса, после чего певице вызвали скорую помощь.

На следующий день певица обратилась к поклонникам на своей официальной странице в социальных сетях. MaкSим попросила прощения и добавила, что каждому зрителю вернут деньги за сорванное мероприятие.

«Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», — сказала певица.

Что случилось с МакSим в Твери

1 апреля певица выступила в Твери, но и в этом городе состояние звезды не позволило провести концерт должным образом. Во время выступления артистка снова еле стояла на ногах, а пели за нее в основном зрители. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что певицу пошатывало, она явно плохо себя чувствовала и с трудом могла передвигаться по сцене.

Почему зрители считают, что организаторы концертов издеваются над МакSим

После ЧП в Твери поклонники певицы оставили десятки комментариев на официальной странице МакSим в социальной сети «ВКонтакте». Фанаты призвали отменить гастрольный тур артистки.

«Как же ее жалко. Если бы мы с вами могли написать обращение к ее организаторам. Они издеваются над ней — такое ощущение. Второй концерт в таком состоянии — это уже перебор», «Как на это больно смотреть», «Что нужно сделать, чтобы прекратить этот тур? Это ненормально, за гранью», написали фанаты в комментариях.

В происходящем с артисткой поклонники обвинили концертного директора Павла Назарова. Они заявили, что он «выжимает все соки» из певицы и хочет получить прибыль, несмотря на плохое состояние звезды. Поклонники призвали «спасти МакSим от Назарова».

Что известно об отмене гастролей МакSим

Сам Назаров рассказал NEWS.ru, что певица «обеспокоена своим состоянием». Сейчас она, по его словам, восстанавливается и благодарит поклонников за беспокойство. Директор исполнительницы сообщил, что из-за плохого самочувствия артистки ее представители вместе с организаторами концертов приняли решение перенести гастрольный тур. Новые даты выступлений появятся на официальном сайте певицы чуть позже.

«Командой артистки было принято решение со всеми организаторами тура любой ценой внести изменения и перенести текущие гастрольные города. Мы максимально удовлетворяем желание, потребности и состояние артиста, уважаем мнение поклонников», — добавил Назаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МакSим

Почему директор МакSим поссорился с ее PR-менеджером

Срыв концертов МакSим внес раскол в ее собственный коллектив. Назаров обвинил PR-менеджера певицы Яну Богушевскую в том, что она «саботировала ситуацию». По его словам, Богушевская в ходе совещания заявила, что директор артистки и другие организаторы гастрольного тура «пытаются нажиться» на исполнительнице.

«PR-менеджер артиста саботировала ситуацию в отношении репутации МакSим и ее концертного тура, предъявив обвинения всем организаторам и концертному директору, что они пытаются мошенническими способами нажиться на этой истории. Мы, в свою очередь, настаиваем на публичном разбирательстве», — заявил NEWS.ru Назаров.

Директор добавил, что не общается с Богушевской. По его словам, PR-менеджер «не имеет отношения к деловой составляющей всех текущих концертов».

«Это человек, который просто в кавычках является PR-менеджером и не несет никакую юридическую и материальную ответственность за текущую деятельность артиста. Коллеги из разных городов сегодня сделают необходимые заявления относительно оскорблений и саботажа, которые они получали напрямую от нее вчера вечером на большом совещании, в котором она принимала непосредственное участие», — добавил Назаров.

NEWS.ru пытался связаться с Богушевской. Однако на момент публикации материала PR-менеджер на запрос не ответила.

МакSим правда беременна?

Поклонники обратили внимание на возможную беременность певицы. На видеокадрах выступления звезды, одетой в балахон, можно заметить округлившийся животик. По мнению фанатов, артистка ждет ребенка, отсюда и участившиеся недомогания.

Павел Назаров не стал комментировать предположения о беременности МакSим, подчеркнув, что «с ней все в порядке».

«Я не буду комментировать никаких дополнительных вещей. Это личное поле, которое касается непосредственно человека. С Мариной все в порядке. Не нужно раскручивать никаких несуществующих вещей. Все будет хорошо», — заверил Павел Назаров.