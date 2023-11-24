Певица Лайма Вайкуле: последние новости, где сейчас, вернется ли в РФ Лайма Вайкуле заявила, что может выступить в России после извинений россиян

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле после начала спецоперации отреклась от России и организовала концерт в поддержку Украины. Чем сейчас занимается артистка, при каком условии готова выступить в РФ?

Как живет Вайкуле после начала СВО

Лайма Вайкуле после начала спецоперации выступила с критикой российских властей. В интервью иностранной прессе она заявила, что готова отказаться от русского языка, и призналась, что перестала общаться со многими коллегами из РФ из-за разных политических взглядов.

Вайкуле в поддержку Украины организовала фестиваль «Рандеву» в Юрмале, на котором присутствовали разделяющие ее позицию артисты, в том числе певица Алла Пугачева и признанные Минюстом РФ иноагентами Андрей Макаревич и Максим Галкин. Полученные с мероприятия средства Вайкуле передала украинской стороне.

Лайма Вайкуле на постоянной основе проживает в Латвии. Она вернулась к гастролям. В ноябре артистка планирует выступить на Кипре, а в 2024 году отправиться в тур по Америке.

Вайкуле продолжает вести бизнес как в Латвии, так и в России. Латвийский музыкант Марцис Кулис, националист из партии «Консервативные», обратил внимание, что принадлежащий певице салон красоты Laima Lux в Риге предлагает клиентам информацию об услугах на двух языках: латышском и русском. Он немедленно призвал к бойкоту салона.

Компания Laima Lux, несмотря на позицию Вайкуле, продолжает также работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде. По данным СМИ, доходы от российских точек превышают прибыль от прибалтийского филиала компании в 6,6 раза.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Лайма Вайкуле

На каких условиях Вайкуле готова выступить в России

Лайма Вайкуле в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук заявила, что готова изменить свою позицию насчет отказа от выступлений в России и приехать в Москву, если перед ней извинится народ.

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — сказала певица.

Лайма Вайкуле также уточнила, что своими заявлениями и действиями она пытается «просветить и вразумить» россиян.

Как на условия Вайкуле отреагировали в России

Продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что Лайма Вайкуле много лет пользовалась Россией в качестве основной площадки для своих выступлений и заработка. По его мнению, заявление певицы о «покаянии» оторвано от реальности.

«Можно одним словом скажу? Долбанутая. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин?» — заявил Пригожин.

Он также отметил, что время популярности Лаймы Вайкуле прошло и ее место на эстраде уже заняли другие артисты.

«Да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял», — заметил продюсер.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что если выступление Лаймы Вайкуле в России состоится, то она лично обратится в прокуратуру с требованием проверить действия организаторов.

«Мне настолько наплевать на Лайму Вайкуле и ее желание выступать или не выступать... Если она приедет и выступит, я первое, что сделаю, — пошлю запрос в прокуратуру на тех, кто ее пригласил. Нечего ей здесь делать», — сказала парламентарий Lenta.ru.

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