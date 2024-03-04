Певец ЮрКисс раскрыл, под каким именем теперь будет выступать ЮрКисс после поездки на Тибет решил использовать на сцене полное имя

Певец ЮрКисс решил перезагрузить музыкальную карьеру и использовать на сцене полное имя — Юрий Киселев, о чем сообщил NEWS.ru. Сейчас он записал новый трек и готовит к выпуску новый альбом.

В декабре я действительно решил для себя, что пришло время перемен в моей музыкальной карьере и проект «ЮрКисс» себя изжил. <...> Сейчас чувствую некий прилив сил и творческое озарение, записал сингл «Зимой», а также готовлю альбом и планирую выпускаться под своим именем, — сказал исполнитель.

Также Киселев отметил, что хочет сконцентрироваться на бизнесе, своем лейбле, а также других проектах. До этого он предупредил, что на время возьмет паузу, а все решения о перезагрузке принял во время путешествия на Тибет.

Уехал в Тибет на ретрит. Там с новыми мыслями почувствовал желание писать и каждый вечер что-то сочинял «в стол» Это показало мне, что надо довериться сердцу. Я четко понял, что не готов полностью отказаться от творчества, потому что это все же часть меня, — говорит Киселев.