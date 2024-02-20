Петросян вышел на связь после реанимации: чем недовольна его жена

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вышел на связь после слухов об отмене концертов. Что сказал юморист, чем недовольна его жена Татьяна Брухунова?

Что известно о здоровье Евгения Петросяна

12 февраля стало известно об экстренной госпитализации Петросяна. По данным Telegram-канала Mash, юморист накануне днем упал во время прогулки на Лесной улице в центре Москвы. Как сообщает источник, сатирику сразу же вызвали скорую помощь.

По информации источника «360», юмориста доставили в Боткинскую больницу, но лечение Петросян проходил не под своей фамилией. Врачи диагностировали у артиста перелом предплечья со смещением.

Сам юморист отказался делиться подробностями своего состояния и заявил, что проходит «штатную проверку» в больнице.

13 февраля Telegam-канал Mash сообщал, что госпитализированному юмористу стало хуже. По данным канала, врачи диагностировали у Петросяна обострение хронической гипертонии. В публикации говорилось, что медики смогли оперативно стабилизировать состояние пациента.

15 февраля стало известно, что юморист переведен в реанимацию после сложной операции на руке. Как сообщил Mash, перелом артиста потребовал оперативного вмешательства и установки титановых пластин для скрепления кости.

Ученый-геронтолог Валерий Новоселов заявил ОСН, что Петросян, вероятно, страдает от старческого остеопороза и поэтому получил серьезный перелом при падении.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Евгений Петросян

«Евгению Вагановичу уже 78 лет — это возраст старости <...>. Что говорят о Петросяне его 78 лет? О том, что у него, очевидно, есть возрастозависимые заболевания, синдромы и состояния», — заявил геронтолог.

Он отметил, что, хотя Петросян получил нетяжелый перелом руки, старческая хрупкость костей очень опасна.

«Часто такие люди при простом падении с высоты своего роста, когда их даже никто не толкает и на земле нет никакого выпуклого предмета или выдающейся складки местности, ломают себе шейки бедра, предплечья, позвонки и ребра. Это называется остеопоротический перелом, вызванный хрупкостью костной ткани», — объяснил Новоселов.

Вернется ли Евгений Петросян на сцену

20 февраля Петросян выразил надежду, что его концерт «60 лет на эстраде», запланированный на 2 марта, состоится. На вопрос о своем самочувствии артист не ответил.

«Надеюсь, состоится», — сказал Петросян РИА Новости.

Поводом для комментария юмориста послужила распространившаяся в Telegram-каналах информация о возможной отмене выступления артиста.

Концерт Петросяна, запланированный на 2 марта, остается в афише «Москонцерта», билеты на мероприятие по-прежнему можно приобрести. Также на сайте юмориста не убраны афиши его сольных выступлений в марте. Ближайшее мероприятие с Петросяном должно состояться в «Москонцерт Холле».

Чем недовольна жена Евгения Петросяна

Супруга юмориста Татьяна Брухунова отчитала любопытных поклонников Петросяна и назойливых журналистов. В своих социальных сетях она опубликовала присланное ей сообщение с множеством вопросов о юмористе и написала, что люди утратили чувство такта.

«Когда чувство такта прошло мимо тебя! Такие сообщения я получаю десятками ежедневно. У меня только один вопрос, почему современная журналистика подразумевает полное нарушение личных границ и „исповедь“ перед незнакомым мне человеком?» — возмутилась Брухунова.

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