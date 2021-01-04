Петросян впервые за долгое время появился на сцене

75-летний юморист Евгений Петросян впервые за последние 10 месяцев выступил с сольным концертом в Москве. Перерыв в концертной деятельности был связан с пандемией коронавируса.
Перед тем как выйти на сцену, артист сфотографировался на память и на следующий день выложил снимок в Instagram.
Вчера, перед моим сольным концертом. Первым за 10 минувших месяцев. Люблю быть готовым минут за 5-10, посидеть, сосредоточиться, — подписал фотографию юморист.
Для сольного выступления Евгений Ваганович выбрал стильный костюм песочного цвета в мелкую клетку, а также бабочку цвета марсала.
Поклонники юмориста были восхищены его новым образом. Они подчеркнули, что костюм молодит Петросяна и он расцветает «день ото дня, как весенняя роза». Подписчики подчеркнули, что артист шикарно и стильно одет.
Как писал NEWS.ru, жена Петросяна Татьяна Брухунова уехала на новогодние праздники в Санкт-Петербург. Маленький Ваган остался дома вместе с папой и няней. Женщина объяснила, что решила вместе с мамой на пару дней вырваться в Северную столицу, чтобы «устроить себе девичник». Брухунова заявила, что у её ребёнка «всё тип-топ», ведь он остался с папой и няней. Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая.