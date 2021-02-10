«Мой старый альбом»: Евгений Петросян поделился редким архивным снимком

https://static.news.ru/photo/f02ff5ec-6bbd-11eb-9824-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Шоумен Евгений Петросян поделился с поклонниками архивным снимком из своей молодости. Он предстал в образе франта из высшего общества. Таким был один из его сценических образов.

Снимок, который юморист опубликовал в Instagram, датирован 1981 годом. На тот момент артисту было 35 лет. Кадр чёрно-белый. Петросян на фото одет в чёрный смокинг и шляпу-цилиндр в стиле Европы XIX века. Белая сорочка, белый же галстук-бабочка и перчатки в руках довершают образ.

Мой старый альбом, — подписал фотографию шоумен.

Петросян поинтересовался у подписчиков, сохраняет ли нынешняя молодёжь свои фотографии, сделанные на камеры смартфонов, отметив, что «через много лет это становится по-новому интересно».

В комментариях ему ответили, что семейные архивы, конечно, ведутся. Люди стараются сохранять все фото, особенно с детьми. Впрочем, минус современных технологий в том, что «всю эту память можно просто выдернуть из розетки».

Что касается образа молодого Петросяна, то его охарактеризовали как интересный и яркий. Некоторые отметили, что и сейчас помнят артиста таким.

Ранее NEWS.ru писал, что суд возобновил процесс по разделу имущества шоумена и его экс-супруги Елены Степаненко. Брак был расторгнут ещё в ноябре 2018 года. Стороны согласились поделить нажитое имущество пополам, но они так и не смогли договориться о том, кому достанутся отдельные активы. В итоге потребовалась экспертиза по оценке стоимости имущества.