Появились первые фото после тайной свадьбы звезды «Очень странных дел» Daily Mail: Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне

Фото: IMAGO/Barbara Hine/Global Look Press

Милли Бобби Браун, Джейк Бонджови

Звезда сериала «Очень странные дела», 20-летняя актриса Милли Бобби Браун была замечена в Хэмптоне 24 мая, пишет Daily Mail. Знаменитость оказалась в городе на побережье Атлантического океана в сопровождении модели Джейка Бонджови, с которым они тайно поженились.

20-летняя актриса «Очень странных дел» сияла семейным счастьем, демонстрируя свое бриллиантовое кольцо и вскидывая руки вверх. Тем временем 22-летний сын Джона Бон Джови сидел на водительском сиденье их блестящего синего кабриолета и широко улыбался, — отметили журналисты.

Когда мужчина показал прессе большой палец вверх, на его левой руке заметили блестящее золотое обручальное кольцо. Появление знаменитостей на публике стало первым после тайной свадьбы.

Источник сообщал, что пара «тихо произнесла свои клятвы в Америке в прошлые выходные». Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови планируют устроить большое торжество «позже в этом году», пишут журналисты.

Ранее выяснилось, какая турецкая актриса может отправиться в Голливуд. Актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер на полях 77-го Каннского кинофестиваля встретил звезду сериалов «Чукур» и «Яркое пламя» Дилан Чичек Дениз. Знаменитости тепло пообщались.

Костнер представлял свой фильм «Горизонты: Часть 1». Публика тепло встретила его работу. Костнер днем ранее встретил Чичек Дениз, которую пригласил в Голливуд.