Первый муж Пугачёвой рассказал о мизерной пенсии

Первый муж Аллы Пугачёвой и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас пожаловался на маленькую пенсию. Вместе с женой цирковой артист сейчас живёт в Вильнюсе и находится на карантине.
Орбакас с женой хотел приехать в Москву, но коронавирус разрушил все его планы. Пенсию он получает от России и она составляет 20 тысяч рублей,
Надбавка за инвалидность II группы — тысяча. Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро, — рассказал первый муж легендарной российской певицы.
Орбакас добавил, что этих денег ему катастрофически не хватает, но ему и его семье очень помогает дочь Кристина Орбакайте.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Кристина Орбакайте 16 апреля обратилась к своему отцу, артисту Миколасу Орбакасу, в социальной сети. На своей официальной странице она поздравила родителя с днём рождения. Бывшему мужу Аллы Пугачёвой исполнилось 75 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен