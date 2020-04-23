Первый муж Пугачёвой рассказал о мизерной пенсии

https://static.news.ru/photo/1e1bbc8e-84f1-11ea-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый муж Аллы Пугачёвой и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас пожаловался на маленькую пенсию. Вместе с женой цирковой артист сейчас живёт в Вильнюсе и находится на карантине.

Орбакас с женой хотел приехать в Москву, но коронавирус разрушил все его планы. Пенсию он получает от России и она составляет 20 тысяч рублей, сообщает «Антенна-Телесемь».

Надбавка за инвалидность II группы — тысяча. Здесь это считается не очень много. Да и когда рубль упал, на нас сильно сказалось, ведь цены-то в евро, — рассказал первый муж легендарной российской певицы.

Орбакас добавил, что этих денег ему катастрофически не хватает, но ему и его семье очень помогает дочь Кристина Орбакайте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Кристина Орбакайте 16 апреля обратилась к своему отцу, артисту Миколасу Орбакасу, в социальной сети. На своей официальной странице она поздравила родителя с днём рождения. Бывшему мужу Аллы Пугачёвой исполнилось 75 лет.