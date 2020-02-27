https://static.news.ru/photo/cdf6cf6a-5961-11ea-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Пэрис Хилтон Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала о неожиданных результатах ДНК-теста, который провела её мать. Исследование показало, что Хилтон приходится родственницей королеве Великобритании Елизавете II и легендарной актрисе Мэрилин Монро.

Светская львица поделилась этой информацией в интервью Cosmopolitan. Хилтон также заявила, что ранее о её родственных связях с Монро ей рассказал некий человек с паранормальными способностями.

Издание The Sun утверждает , что Пэрис является внучатой племянницей королевы в 20-м поколении по линии Генриха II, правившего Англией с 1133 по 1189 год.

Как ранее писал NEWS.ru, Пэрис Хилтон задумалась о покупке санаторного комплекса «Деренивская Купиль», расположенного в Закарпатской области Украины в 20 км от Ужгорода.