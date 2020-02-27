Американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала о неожиданных результатах ДНК-теста, который провела её мать. Исследование показало, что Хилтон приходится родственницей королеве Великобритании Елизавете II и легендарной актрисе Мэрилин Монро.
Светская львица
Издание The Sun
Как ранее писал NEWS.ru, Пэрис Хилтон задумалась о покупке санаторного комплекса «Деренивская Купиль», расположенного в Закарпатской области Украины в 20 км от Ужгорода.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен