Пэрис Хилтон назвала второго ребенка в честь любимого города Пэрис Хилтон дала новорожденной дочери имя Лондон

42-летняя американская актриса и певица Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз, о чем сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она призналась, что у нее родилась дочь, которую она назвала в честь столицы Великобритании Лондон. Актриса уже воспитывает годовалого сына, которого родила суррогатная мама.

Спасибо за мою девочку! — отметила Хилтон в своем блоге.

Ранее сообщалось, что для рождения детей Хилтон замораживала яйцеклетки. Для этого актрисе пришлось пройти через множество болезненных медицинских процедур. Хилтон отмечала, что испытывала боль и «ненавидела процесс», однако в результате она осталась довольна результатом и почувствовала себя счастливой.

В 2021 году Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реумома. Предложение руки и сердца Пэрис Хилтон получила за несколько дней до своего дня рождения, актрисе исполнилось 40 лет. В этот момент она отдыхала на частном острове. Возлюбленный вручил актрисе дорогое украшение, после чего она призналась в соцсетях, что готова провести с избранником «целую вечность».

Позже светская львица опубликовала видео, где был показан процесс создания ее помолвочного кольца. Украшение бизнесмен заказал у праправнука Луи Картье Жана Дюссе. Кольцо венчает крупный бриллиант, по бокам оно усыпано более мелкими драгоценными камнями. При создании украшения использовались платина или белое золото, считают эксперты.

