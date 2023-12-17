«Платят мало»: пережившая микроинсульт дочь Пригожина устроилась в такси Пережившая микроинсульт дочь Пригожина работает таксисткой

Фото: vk.com/danaya_prigozhina

Даная Пригожина

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная, которая осенью этого года перенесла микроинсульт, призналась, что подрабатывает в службе такси. В эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ девушка рассказала, что работает без выходных, и пожаловалась на низкий заработок.

Платят мало, но мне хватает. График — без выходных. <...> Начинаешь зарабатывать 100 тысяч [рублей] — мало, хочешь 150 [тысяч рублей]. 150[тысяч рублей] зарабатываешь — тебе мало, хочешь больше, — заявила Даная.

Она добавила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на хорошую зарплату супруга — сотрудника полиции по имени Евгений. Дочь Пригожина подчеркнула, что хочет укрепить семейный бюджет, и даже если муж будет зарабатывать миллиарды, то она все равно продолжит работать.

Ранее стало известно о госпитализации Пригожина. Продюсера доставили в клинический госпиталь Лапино под Москвой с подозрением на пневмонию. Позднее предварительный диагноз врачей подтвердился. Как рассказал сам Пригожин, у него также выявили грипп А. По его словам, он заболел сразу после того, как прилетел из Минска, куда ездил на прямой эфир шоу «Фактор.by». Не исключено, что инфекцию продюсер подхватил именно в Белоруссии.