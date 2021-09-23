«Перестала здороваться»: Бузова обиделась на выдавшего её секрет Пригожина

Актриса Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь во время пресс-показа спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького

Иосиф Пригожин сообщил NEWS.ru, что Ольга Бузова перестала здороваться с ним после того, как он выдал её секрет. Певица обиделась на продюсера, рассказавшего, что до того, как пригласить её на роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакль «Чудесный грузин», художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков предлагал эту работу жене Пригожина, певице Валерии. Но из-за занятости Валерии пришлось отказаться от участия в постановке.

После того как я сообщил журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Оля в ответ на мои слова обиделась и перестала здороваться, — рассказал Пригожин.

Продюсер добавил, что ему «в принципе всё равно», здоровается Бузова с ним или нет. Он сообщил, что впредь хотел бы воздержаться от разговоров о её деятельности, дабы не усугублять негативную реакцию с стороны певицы.

Ранее Пригожин в разговоре с NEWS.ru поддержал певицу Ларису Долину, заявившую, что такие исполнительницы, как Валя Карнавал, не должны выступать на эстраде.