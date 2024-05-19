«Перекрестись и замолчи»: Шнуров пристыдил Киркорова из-за Евровидения Шнуров пристыдил Киркорова за воспоминание об участии в Евровидении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время съемок финала шоу «Новая Фабрика звезд» пристыдил российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова за его воспоминания об участии в международном конкурсе «Евровидение», сообщает StarHit. Лидер «Ленинграда» попросил исполнителя хита «Просто подари» «перекреститься и замолчать» после того, как Киркоров выступил в защиту этого конкурса.

Перекрестись и замолчи, — перебил Шнуров Киркорова.

Король российской эстрады сдержанно попросил Шнурова уняться, отметив, что в 90-х годах занял на музыкальном состязании 17-е место и, несмотря на это, все равно не собирается его проклинать. Он также напомнил, что в нем участвовала и певица Алла Пугачева, которой судьи в 1997 году отдали 15-е место.

Мы все с благодарностью принимаем, и проигрыши, и падения, — сказал Киркоров.

Ранее телеведущая Ксения Бородина назвала прошедшее Евровидение парадом фриков. Она опубликовала снимки некоторых участников и предположила, что в этом году главным критерием победы мог стать их необычный внешний вид. Бородина порадовалась тому, что в России не транслировали этот конкурс.

Победителем в этом году стал швейцарский исполнитель Nemo. Он выступил на сцене в шубе и розовой мини-юбке. По его словам, композиция The Code, которую он исполнял, рассказывает о его пути к познанию себя как небинарной личности.