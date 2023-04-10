Пародисту Зеленского пригрозили убийством Пародист Макс КомикадZе пожаловался в полицию на угрозы убийством от проукраинских радикалов

Артист Макс КомикадZе, известный публике пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в полицию о том, что ему и его родным угрожают убийством проукраинские радикалы, сообщает Telegram-канал Mash. По словам комика, он и ранее получал угрозы, но теперь, по совету продюсера, решил обратиться в правоохранительные органы.

Артист пояснил, что злоумышленникам известен его адрес. К тому же в Даркнете появилось объявление о его убийстве. В своем заявлении в полицию он указал все аккаунты, с которых поступали угрозы в его адрес.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с пародией на гибель военкора Владлена Татарского. Номер исполнили стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время концерта в Берлине.

Зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов назвал сценку действом за гранью человеческого. Он также отметил, что пародия подпадает под уголовную статью о дискредитации участников СВО. Его коллега, депутат Госдумы Алексей Журавлев, призвал «дать в морду» Долгополову и Оганисяну. По его словам, юмористы «стали поклонниками человеконенавистнического культа, процветающего на Украине».