«Папины дочки», одиночество, мошенники: где сейчас актриса Татьяна Орлова

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Татьяна Орлова

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о личной жизни актрисы?

Чем известна Татьяна Орлова

Татьяна Орлова родилась 1 июля 1956 года в Екатеринбурге. В кино она дебютировала в 1988 году, однако сначала работы было мало.

«Значит, так нaдo, чтoбы пpиглacили в кинo — a пoтoм в тeчeниe нecкoлькиx лeт ни oднoгo пpeдлoжeния. A этo — тpaдициoннaя coвeтcкaя нищeтa. Пpичeм peaльнaя нищeтa! И кaждый мecяц думaeшь, у кoгo зaнять дo зapплaты», — вспоминала актриса.

Популярность пришла к Орловой после 50 лет, когда в 2007 году она снялась в сериале «Папины дочки».

«Всегда нужно надеяться, ждать, верить... Мне было 50, когда поступило предложение сниматься в сериале „Папины дочки“. До этого были микросъемки — то там, то сям. Так сошлись планеты, и дальше покатилось. Вот что это? Случай? Не знаю... Ведь у всех складывается по-разному. Кто-то сразу становится звездой, а потом пропадает. Значит, я должна была пройти именно такой путь, значит, это моя дорога», — говорила артистка.

Орлова снималась в фильмах и сериалах: «Одна за всех», «Даешь молодежь!», «Воронины», «Пока цветет папоротник», «Думай как женщина», «Трое против всех», «Граф Крестовский», «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 3», «Моя прекрасная няня», «9 месяцев», «Жара», «Закон и порядок», «Атлантида», «Огонь любви», «Разлучница», «Крем», «На измене», «Красивая жизнь», «Красная королева», «Родные люди», «Отчим», «Хор» и других.

Также она активно играет в театре.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Татьяна Орлова

Что известно о личной жизни Татьяны Орловой

Татьяна Орлова ни разу не была замужем, детей у нее тоже нет. Личную жизнь актриса предпочитает не обсуждать.

«У каждого актера есть свои тайны, секреты. Можно сейчас их продать Андрею Малахову или кому-то другому, как Елена Проклова. Но мне подобные программы не очень нравятся. Сама бы ни за какие деньги не пошла бы на такие передачи. Я счастливый человек, радуюсь жизни, занимаюсь тем, чем хочу и о чем мечтала. Что такое счастье? Это довольство какой-то ситуацией. Чем-то я довольна, а чем-то, конечно, и нет», — признавалась она.

По данным СМИ, Орлова живет вместе с подругой Татьяной Потаповой в пятиэтажке на окраине Москвы.

Как Татьяна Орлова стала жертвой мошенников

В октябре этого года Татьяна Орлова стала жертвой телефонных аферистов. Она лишилась всех сбережений благодаря известному способу обмана: ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее карты пытались сделать перевод. Так, CVV-код ее банковской карты стал достоянием мошенников.

«Да, код, который нельзя говорить, я назвала. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет СМС. Как обычно», — рассказывала актриса.

Найти и наказать злоумышленников не удалось.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Орлова

Чем сейчас занимается Татьяна Орлова

Татьяна Орлова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Гример», «Два мужа по цене одного», «Русский роман», «Бердичев», «На чемоданах», «Еврейское счастье», «Скупой папик», «Другая сказка», «Семейный переполох», «Несносная Клара», «Брачный договор», «Московский хор», «Карусель» и «Сказки Венского леса».

В этом году вышли проекты «Вася не в себе», «Тут все свои», «Баба Мороз и тайна Нового года» и «Папины дочки. Новые» с ее участием. Орлова признавалась, что рада была сняться в продолжении «Папиных дочек».

«Это был эффект дежавю! Посмотрела на дверь психотерапевта, на табличку с его именем. Как это объяснить... Как будто вы были в Париже много лет назад, а теперь вернулись — и воспринимаете город иначе. Это не ностальгия, нет. Ностальгия — это когда чего-то уже нет, ты хочешь этого и вспоминаешь с грустью. Здесь все иначе», — делилась она.

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