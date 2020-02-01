https://static.news.ru/photo/4ebc051e-44ab-11ea-83be-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Актёр Алексей Панин снова заявил, что мечтает уехать из России и вести жизнь «среднестатистического европейца». С собой артист хочет забрать 16-летнюю дочь, которую готов утроить даже официанткой, лишь бы она не жила в России.

Своё желание покинуть родину актёр объяснил тем, что его не устраивает «менталитет местных жителей». Об этом Панин рассказал в новом YouTube-шоу Давида Манукяна, на котором стал первым приглашённым гостем.

Актёр добавил, что уже не мечтает о доме на Рублёвке, элитном автомобиле — ему вполне хватает маленькой квартиры и зарплаты, на которую можно прокормить семью. Он хочет радоваться жизни, живя в Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин, которого изрядно оскорбили шутки шоумена Гарика Харламова, вспомнил, как ещё несколько лет назад звезда Comedy Club заискивал перед ним. Панин сообщил, что в момент расцвета славы его всячески заманивали на проект.