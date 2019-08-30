https://static.news.ru/photo/619db01e-cb1c-11e9-adbf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Алексей Панин заявил, что хочет покинуть Россию. Страну он назвал «гнилой».

Кроме того, среди его желаний — завершение собственного фильма и присутствие близких. Об этом он написал в своём Instagram , сопроводив текст фотографией из-за границы.

В то время, когда «жёлтые» российские СМИ публикуют свои «туалетные» статейки [о том,] как опустился Алексей Панин, я катаюсь на велике и пью APEROL, — отметил артист.