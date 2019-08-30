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Михаил Щипанов
Актёр Алексей Панин заявил, что хочет покинуть Россию. Страну он назвал «гнилой».
Кроме того, среди его желаний — завершение собственного фильма и присутствие близких. Об этом он написал в своём Instagram, сопроводив текст фотографией из-за границы.
В то время, когда «жёлтые» российские СМИ публикуют свои «туалетные» статейки [о том,] как опустился Алексей Панин, я катаюсь на велике и пью APEROL, — отметил артист.
В то время, когда «жёлтые» российские СМИ публикуют свои «туалетные» статейки [о том,] как опустился Алексей Панин, я катаюсь на велике и пью APEROL, — отметил артист.
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В то время когда "Жёлтые" российские СМИ публикуют свои "Туалетные" статейки как опустился Алексей Панин, я катаюсь на велике и пью APEROL. Есть только три желания. Чтобы люди которых я люблю были рядом, доделать своё кино и покинуть эту гнилую им Россию.#АлексейПанин #Панин Публикация от Алексей Панин (@alexey.panin.official) 30 Авг 2019 в 2:17 PDT
В то время когда "Жёлтые" российские СМИ публикуют свои "Туалетные" статейки как опустился Алексей Панин, я катаюсь на велике и пью APEROL. Есть только три желания. Чтобы люди которых я люблю были рядом, доделать своё кино и покинуть эту гнилую им Россию.#АлексейПанин #Панин
Публикация от Алексей Панин (@alexey.panin.official) 30 Авг 2019 в 2:17 PDT
Ранее News.ru сообщал, что Панин опубликовал в своём Instagram видеоролик, где разъезжает по пешеходной дороге в Саратове на Gelandewagen. В автомобиле также находилась его дочь Анна, которая спросила, не посадят ли их за данный поступок.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что её репутация безупречна. Она сравнила её со своим белоснежным купальником — одним из многих, в которых запечатлела себя во время поездки на Бали.
Звезда шоу-бизнеса опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта фотографию в белом купальнике и шляпе.
Вся в белом, как и моя репутация, — подписала снимок Бузова.
На Бали Бузова готовилась к запуску...
Панин хочет уехать из «гнилой» России