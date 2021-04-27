«Отстаньте от нас»: Муцениеце опровергла свои насмешки над Прилучным

https://static.news.ru/photo/f46ec672-a805-11eb-b24e-96000091f725_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

После недавней церемонии Cosmopolitan Man Awards, которую вела актриса Агата Муцениеце, в масс-медиа появились публикации о том, что экс-супруга Павла Прилучного якобы высмеяла его внешний вид. Накануне фанаты актёра отметили, что мужчина поменялся — некоторые поклонники заподозрили, что он стал выпивать. В своём Instagram-аккаунте девушка опровергла данные «вбросы» и попросила «отстать от них».

Звезда отметила, что не стала бы злорадствовать на Прилучным и попросила СМИ не размещать подобные статьи.

Это либо направлено для того, чтобы начался буллинг, направленный в мою сторону, либо чтобы начался буллинг и хейт в сторону моего бывшего супруга. Большая просьба отстать от нас. Мне очень обидно, что вы продолжаете придумывать и уже притягивать за уши истории, дабы создавать конфликт, которого уже не существует, — заявил Муцениеце.

Накануне актриса рассказала, что после развода с Прилучным полностью посвятила себя работе, поэтому не следит за экс-супругом и его отношениями. Недавно она пожелала Павлу и Мирославе Карпович, коей приписывают роман с артистом, счастья. Муцениеце отметила, что девушка наверняка «прекрасная милая дама», но при встрече она не поздоровается с Карпович.

Ранее сообщалось, что российские артисты Павел Прилучный и Мирослава Карпович вдвоём появились на премьере картины «Девятаев», где Прилучный сыграл главную роль. Звёздам давно приписывают роман после развода актёра с Агатой Муцениеце.

Прилучный выбрал для мероприятия тёмный костюм, а Мирослава — лёгкое белое платье и коричневую куртку в тон с босоножками. Карпович и Прилучного сразу заметили поклонники, последний не отказал им в автографе и фото на память, девушка же стояла в стороне.