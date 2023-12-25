«Откупиться хочет»: Поплавскую не убедили извинения Ивлеевой за вечеринку Поплавская заявила, что Ивлееву вынудили извиниться за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогера Анастасию Ивлееву вынудили извиниться за «голую» вечеринку, заявила в Telegram-канале актриса Яна Поплавская. По ее мнению, телеведущую заставили попросить прощения, а словами о благотворительности девушка хотела «откупиться».

Ивлееву принудили извиняться. Даже текст написали, который она зачитала по суфлеру. Покаяния не вышло. Извинилась, что видео с вечеринки распространилось в интернете. <...> Откупиться хочет благотворительностью. <...> А Собчак все продолжает гнуть линию, что траура нет, хватит грустить — давайте кутить! — высказалась актриса.

Поплавская добавила, что вечеринка прошла в то время, когда в Авдеевке, Артемовске, на Харьковском и Запорожском направлении и других точках СВО российские бойцы удерживают линию фронта, мирные жители ДНР и приграничных регионов страдают от обстрелов ВСУ. Однако, отметила актриса, «все это мелочи, главное — не мешать людям отдыхать».

Ранее Ивлеева записала в Telegram-канале видео, в котором извинилась за скандал вокруг «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Она также призналась, что отправит выручку с продажи билетов на благотворительность. Телеведущая уточнила, что это является не «актом доброй воли», а единственным вариантом развития событий.