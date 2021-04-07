Отказывается от ухода: Наталья Бондарчук рассказала о настрое Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/673ae32c-97d3-11eb-8147-96000091f725_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: vk.com/azavorotnyuk

Свыше двух лет актриса Анастасия Заворотнюк, известная по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», практически не общается с коллегами по цеху из-за тяжёлой болезни. Артистка Наталья Бондарчук верит, что звезда справится с недугом и вернётся к обычной жизни.

По её словам, она даже не поздравила Заворотнюк с 50-летием. По мнению Бондарчук, сейчас не время для торжеств — надо дождаться выздоровления.

А я верю в это (в выздоровление Заворотнюк. — NEWS.ru), потому что Настя не даёт согласия на уход. Она преодолевает одно [несчастье] за другим — у неё такой настрой, который поддерживает её семья: муж Пётр [Чернышёв], дети, а также врачи — что очень важно, — заявила Бондарчук в эфире телеканала НТВ.

С ней согласен и народный артист РФ Николай Цискаридзе. По его словам, ему известны некоторые детали состояния Заворотнюк, но он не спешит ими делиться. Цискаридзе считает, что прессе лучше оставить родных звезды в покое до тех пор, пока семья сама не захочет дать какие-либо комментарии. При этом такое время может так никогда и не наступить, уверена знаменитость.

3 апреля 2021-го Заворотнюк исполнилось 50 лет. По словам близких актрисы, это очень важный для всех них день. В адрес юбилярши пришло большое количество поздравлений, пожеланий и цветов. Особую благодарность родные выразили лечащим врачам, совершившим «рукотворные чудеса» и подарившим Анастасии «вторую жизнь».

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Специалист добавил, что лично не видел Заворотнюк в больнице, однако утверждает, что та «не ходит сама». По его словам, звезде «Моей прекрасной няни» теперь требуется постоянная поддержка и уход, так как вряд ли она в состоянии полноценно себя обслуживать.