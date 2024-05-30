Отец Жанны Фриске объяснил, почему семья скрывала больную раком Заворотнюк Отец Фриске: родные болевшей раком Заворотнюк скрывали ее из-за внешнего вида

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Фриске

Родные скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, вероятно, не хотели показывать, как выглядит болеющая звезда «Моей прекрасной няни» из-за изменившегося внешнего вида артистки, таким предположением поделился с NEWS.ru отец умершей в 2015-м году от рака Жанны Фриске Владимир. Он убежден, что близкие Заворотнюк оказывали ей очень качественный уход.

Я знаю, что там был хороший уход. Там был хороший муж, хорошие родственники.<…> А зачем им показывать? Конечно, она изменилась, наверняка, — сказал Владимир Фриске.

Он допустил, что актрису могут похоронить в открытом гробу и напомнил, что все зависит только от решения ее родных.

53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» умерла ночью 30 мая. Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, тогда актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях.

Ранее актер Авангард Леонтьев, преподававший на курсе в школе-студии МХАТ, где училась Заворотнюк, до этого рассказал, что актриса сумела добиться успеха за свою карьеру. По его словам, для этого она прикладывала много усилий. Актер отметил, что она никогда не была легкомысленным человеком.

В свою очередь актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в «Моей прекрасной няне», назвала Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни артистка очень тепло относилась к окружающим и никогда не показывала усталости во время съемок, хоть они могли длиться и до поздней ночи.