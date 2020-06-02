Отец Фриске отказался платить полтора миллиона рублей судебным приставам

Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что из-за тяжёлого материального положения и инвалидности не может оплатить исполнительский сбор в службу судебных приставов в размере 1,5 млн рублей. Он хочет добиться уменьшения выплаты до 1,1 млн.
Как
Отец артистки с этим решением не согласился и попросил уменьшить на 400 тысяч рублей сумму сбора, сославшись на то, что является пенсионером по инвалидности и возрасту. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении претензии, однако Владимир обжаловал это решение.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что отец Жанны Фриске официально зарегистрировал благотворительный фонд в честь дочери. Организация занималась помощью детям с онкологическими заболеваниями три года, однако из-за регулярных судов у Владимира Фриске не было времени на регистрацию фонда.
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