Отец Фриске отказался платить полтора миллиона рублей судебным приставам

https://static.news.ru/photo/be8f516a-a4b5-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что из-за тяжёлого материального положения и инвалидности не может оплатить исполнительский сбор в службу судебных приставов в размере 1,5 млн рублей. Он хочет добиться уменьшения выплаты до 1,1 млн.

Как напоминают «Невские новости», в 2017 году «Русфонд» предоставил 21 млн рублей на лечение тяжелобольной певицы. Однако после её смерти родственников обязали вернуть оставшиеся средства в размере 13,5 млн рублей и заплатить исполнительский сбор.

Отец артистки с этим решением не согласился и попросил уменьшить на 400 тысяч рублей сумму сбора, сославшись на то, что является пенсионером по инвалидности и возрасту. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении претензии, однако Владимир обжаловал это решение.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что отец Жанны Фриске официально зарегистрировал благотворительный фонд в честь дочери. Организация занималась помощью детям с онкологическими заболеваниями три года, однако из-за регулярных судов у Владимира Фриске не было времени на регистрацию фонда.