Отец Бритни Спирс захотел отказаться от опекунства над ней

Отец популярной американской певицы Бритни Спирс Джейми считает, что пришла пора прекратить воевать с собственной дочерью за опеку над ней. Поэтому он объявил, что готов отказаться от взятых на себя обязательств и передать опекунство другому лицу. Об этом сообщило издание Variety.

Защитник Джейми Спирс уверен , что это ошибка, так как «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения Джейми». Адвокат уверен: смена опекуна негативно отразится за состоянии артистки.

В судебных документах говорится, что Джейми Спирс согласен работать с новым опекуном Бритни, чтобы сделать переход безболезненным и упорядоченным.

Адвокат Бритни при этом остался доволен решением её отца. Однако его расстраивает, что тот продолжает осуждать действия и жизнь Бритни. Юрист призвал отца хранить молчание и просто тихо уйти в сторону.

Судья по делу об опеке американской певицы Бритни Спирс со стороны отца получает множество угроз от фанатов исполнительницы. Источник в полиции Лос-Анджелеса подчеркнул, что юристу грозят физической расправой, а один из юзеров в Twitter предрёк женщине «загадочную смерть».