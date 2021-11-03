Отец Спирс подал заявление о немедленном прекращении опеки над певицей

Отец певицы Бритни Спирс Джеймс подал заявление о немедленном и безусловном прекращении его опеки над дочерью. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на судебные документы. Суд постановил отстранить мужчину от опеки над певицей, длившейся с 2008 года, в конце сентября.

Джеймс сделает всё возможное, чтобы защищать её и заботиться о ней, как и в течение последних 13 лет, в том числе и в качестве её опекуна. Теперь это означает прекращение опекунства, — приводит телеканал слова адвоката Джеймса.

Отмечается, что отец певицы не потребовал компенсации за отказ от опекунства над ней.

Ранее суд Лос-Анджелеса постановил отстранить Джеймса от опеки над Бритни Спирс и назначить ему временную замену. Ходатайство об освобождении дочери от опеки подал сам Джеймс. Последние 13 лет он полностью контролировал имущество и творческие процессы певицы из-за её психологических проблем.

По словам Бритни, отец давно был готов отказаться от опекунства над ней, однако требовал $2 млн отступных.