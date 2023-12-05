Отец Бритни Спирс потерял ногу из-за инфекции TMZ: отцу Бритни Спирс ампутировали ногу после пяти неудачных операций

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Бритни и Джейми Спирс

Отцу американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирсу ампутировали ногу из-за обширной инфекции, пишет TMZ. По данным издания, мужчина попал в больницу в октябре и перенес пять неудачных операций по локализации заражения. После этого медики приняли решение об ампутации, чтобы спасти ему жизнь, отмечается в сообщении.

У Джейми была обширная инфекция в одной из ног, из-за которой он на несколько недель попал в больницу. Сейчас он чувствует себя неважно. У него были и другие недуги, и он был подавлен потоком критики по поводу его опекунства над дочерью, которую считает ужасно несправедливой, — поясняет издание.

Источник сообщает, что в последнее время Спирс пытается наладить отношения с родственниками. Она пригласила свою маму Линн в Лос-Анджелес на вечеринку в честь ее 42-летия, после чего начала общаться с ней по телефону. Певица также примирилась со своими сестрой и братом. Последним, с кем решила восстановить контакт артистка, стал ее отец.

Бритни скучает по своей семье и хочет воссоединиться с родными. Бритни смягчилась по отношению к отцу в последнее время. Были времена, когда она говорила, что скучает по нему, и однажды даже говорила о том, чтобы послать ему денег, чтобы помочь. Отец звезды сообщил, что не против примирения, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Спирс страдает биполярным расстройством, о чем рассказал психиатр Василий Шуров, комментируя танец звезды с ножами. По его словам, сейчас у селебрити маниакальная стадия, которая скоро сменится депрессивной. Врач отметил, что в последнее время певица часто «показывала свою неадекватность». Шуров предположил, что звезда злоупотребляет алкоголем, поскольку в мании у человека нет критики и он кажется себе очень сексуальным, склонен к различным опрометчивым контактам.