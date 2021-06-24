Осуждённая по делу о смерти Марьянова директор центра «Феникс» родила сына

Известный психолог Оксана Богданова, директор центра «Феникс», где проходил реабилитацию Дмитрий Марьянов (1969-2017), в третий раз стала мамой. О рождении сына Богданова, условно осуждённая на три года по делу о смерти актера, рассказала NEWS.ru.

Директор «Феникса» сообщила, что ребёнок появился на свет 26 мая в одной из клиник Москвы. Его назвали Михаилом.

У нас произошло замечательное событие, нам вчера присвоили статус многодетной семьи. Мишка растёт и всех нас радует. Мои старшие дочки, Верочка и Анечка, в восторге от брата, а Костя (муж Константин Мосунов. — NEWS.ru), как наседка. Папа и дочки воюют друг с другом, кто первый подойдёт к младенцу, — рассказала Богданова.

Директор «Феникса» опровергла предположения о том, что забеременела специально ради смягчения приговора и избежания реального наказания (изначально Богдановой грозило шесть лет лишения свободы).

Детей даёт Бог. Рождение ребёнка, как и все другие жизненные процессы, человеческими руками не делаются. Дети появляются не от того, что двое людей спят вместе, это Божий промысел. Близко знающие нас с Костей люди понимают: специально мы с ним ничего бы делать не стали. У меня тогда был самый сложный этап в жизни. Наверное, что-то надо было понять, — подчеркнула она.

По словам Богдановой, судьба развела её со многими людьми из близкого окружения.

Я не знаю, как так получилось, что я из положительного человека с чистой профессиональной репутацией в один момент превратилась в резко отрицательный персонаж, изгоя в некотором смысле. Но мы с Костей пережили этот жуткий период, прошли этот страшный путь вдвоём, и теперь всё позади, — сказала Оксана.

Богданова родила сына через месяц после того, как суд приговорил её к трём годам условно по делу о смерти Марьянова. Процесс длился почти четыре года. Богданову осудили по двум статьям: 125 УК РФ (оставление пациента в опасности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека).