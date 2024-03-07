Орбакайте потерпела «неудачу» на концерте в Москве Орбакайте пришлось выступить в московском баре без фонограммы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте 6 марта дала концерт в Москве. Она появилась в баре Petter, где выступала на протяжении часа. В своем Telegram-канале артистка сообщила, что в какой-то момент произошел технический сбой, фонограмма отключилась и ей пришлось петь вживую вместе с залом.

Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями! — написала певица под видео.

На представленных кадрах заметно, что в тесном помещении зрители подпевают Орбакайте «Я не отдам тебя никому». Сама исполнительница спела пару слов, а после отвела микрофон от лица и стала пританцовывать вместе с бэк-вокалистками.

Ранее пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский сообщил, что Кристина Орбакайте не выступит на праздничном концерте «Будьте счастливы всегда!» в Кремле 7 марта.

В канун Международного женского дня перед зрителями выступят Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина, Emin, группа Galibri & Mavik, Таисия Повалий, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Зара, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова, Жасмин, Ваня Дмитриенко и многие другие. Ярошевский сообщил NEWS.ru, что Валерий Меладзе и Филипп Киркоров также не выступят на мероприятии.