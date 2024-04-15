Опубликован список поступков Пугачевой, за которые ее могут простить в РФ Пугачеву могут простить в России благодаря благотворительности

Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Алла Пугачева

NEWS.ru составил список поступков народной артистки СССР Аллы Пугачевой, за которые россияне могут простить ей колкие высказывания в адрес РФ. В частности, речь идет о благотворительном концерте Примадонны «Счет 904» в СК «Олимпийский» в Москве после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда собранные средства направили на помощь пострадавшим в результате ЧС.

Спустя несколько месяцев Пугачева дала концерт в поселке Зеленый Мыс под Припятью, расположенном недалеко от места взрыва. Коллега одного из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Любовь Алмаева считает, что певица приезжала вместе с Владимиром Кузьминым для поднятия морального духа. По ее мнению, выступление Примадонны помогло ликвидаторам ощутить связь с окружающим миром.

Еще одним из поступков, за который Пугачеву могут простить россияне, является ее новогоднее обращение в 1994 году. Тогда она появилась на экранах телевизоров вместо президента Бориса Ельцина. В тот день спецслужбы и федеральные войска начали штурм Грозного. В своем обращении Примадонна призвала граждан проводить уходящий год и попрощаться «с его ошибками, его проблемами». Она заявила, что тогда была «нелегкие новые времена», к которым многие россияне оказались не готовы.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что многие российские коллеги Пугачевой отказались поздравлять ее с 75-летием. Журналистка узнала об этом во время съемок документального фильма в честь юбилея певица. Собчак подчеркнула, что не удивилась подобной реакции артистов.