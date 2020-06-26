Буйнов спланировал собственные похороны

https://static.news.ru/photo/9e0bfa64-b7b7-11ea-b690-fa163e074e61_660.jpg Александр Буйнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Александр Буйнов во время борьбы с онкологическим заболеванием спланировал собственные похороны. Исполнитель не хочет быть погребённым в Москве — он уже выбрал для себя место на элитном кладбище в деревне Анкудиново, вблизи от родного дома. Врачи диагностировали рак у Буйнова в 2011 году.

Там же похоронен отец борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк и её брат с супругой. Недалеко от деревни расположен коттеджный посёлок Крекшино. Там в настоящее время проживает семья артистки.

Кладбище находится на территории Новомосковского административного округа. Участки там выставляются на продажу на аукционах. Цена за одно место доходит до 652 тысяч рублей.

Известно, что место захоронения приобрёл не только Буйнов. Заболевший раком в 2003 году певец Шура купил место на Троекуровском кладбище с двухдверным гробом. Исполнитель даже продумал, что на его памятнике будет высечена надпись: «Твори добро!».

Также имеется информация, что певица Алла Пугачёва якобы приобрела себе участок на столичном Кузьминском кладбище. Там похоронены брат и родители Примадонны.

О похоронах певца Прохора Шаляпина позаботилась его экс-супруга Лариса Копенкина. Она подарила себе и бывшему мужу места на Ваганьковском кладбище за 4 млн рублей.

Кроме того, богатые друзья презентовали актёру Станиславу Садальскому место на центральной аллее Ваганьковского. Однако сам артист хочет быть похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с братом, сообщает «Экспресс-газета».

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Буйнов, которому 24 марта исполнилось 70 лет, рассказал, как ему удалось победить рак.

По словам музыканта, он безнадёжный оптимист, и поэтому, когда узнал диагноз, не расстроился. Его друзья предложили улететь в Париж или в Мюнхен и сделать там операцию. Однако он отказался.