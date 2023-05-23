«Они начали бычить»: директор «Зверей» о конфликте Билыка в самарском баре Директор «Зверей» рассказал, что Билыка спровоцировали на драку в самарском баре

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Рома Зверь (Роман Билык)

Директор группы «Звери» Александр Островский рассказал NEWS.ru, что инцидент в самарском баре был спровоцирован пьяными посетителями, а не фронтменом коллектива Ромой Зверем (Романом Билыком). По его словам, гости заведения навязчиво просили сфотографироваться, а когда им вежливо отказали, «начали бычить».

Да, действительно, вчера в Самаре к Роме пристали какие-то пьяные посетители бара, лезли сфотографироваться. Сначала им вежливо отказали, потом они начали бычить, и вот результат этого вы видите на видео, — рассказал Островский.

Он добавил, что все закончилось словесной перепалкой, никакой драки, ударов и ничего не было. Островский отметил, что Романа увели из бара ребята из команды, после чего они сели в такси и поехали домой.

Менеджер по связям с общественностью Максим Гну рассказал NEWS.ru, что конфликт произошел во время того, как Роман вместе с частью своей команды отдыхал после заплыва на лодках по Волге. Представитель «Зверей» напомнил, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты», когда человек не готов делать фотографии и хочет отдохнуть с друзьями.

Ранее в Сети появилось видео, на котором фронтмен «Зверей» вступил в конфликт с одним из посетителей, требовал от него выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Очевидцы рассказали, что певец даже начал кидаться стульями.