«Она просто глупая»: Шаляпин объяснил, почему Гузеева унижает людей Шаляпин заявил, что Гузеева тешит свое самолюбие за счет гостей телешоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин в интервью YouTube-каналу «Архив» предположил, что телеведущая Лариса Гузеева унижает участников шоу «Давай поженимся», чтобы «чувствовать власть». По его словам, актриса — не злой человек, а «просто глупая». Шаляпин отменил, что умный человек не будет унижать слабого ради рейтингов программы.

Вот ей на завалинке с семечками сидеть, в «Давай поженимся» унижать этих несчастных маргиналов, люмпенов, чувствовать власть... Я против унижения. Ей уже пора бы на дачу поехать. Нельзя так людей унижать, они не рассчитывают на это. Но ей все равно. Она на этом строит свой имидж. Хотя я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая, — высказал свое мнение Шаляпин.

Ранее Шаляпин назвал самыми состоятельными певицами России Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву. Он подчеркнул, что молодое поколение в настоящее время все больше обращает внимание на богатство русской культуры, и высказал мнение, что это важно, даже если артисты занимаются этим из-за моды.



До этого Шаляпин заявил, что больше не будет жениться, потому что не верит в институт брака, который «себя изжил». По его словам, штамп в паспорте не гарантирует счастья, но усложняет жизнь во время раздела имущества при разводе. Шаляпин выразил мнение, что почти каждая пара после заключения брака обречена на развод. Он заявил, что жить в гармонии и счастье можно, и «не будучи женатыми».