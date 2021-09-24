«Она боец»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери на своей странице в Instagram. По её словам, актриса — настоящий боец, поэтому она справится со своей болезнью.

Поводом послужил вопрос одного из подписчиков Заворотнюк-младшей о том, как чувствует себя «прекрасная няня». Он также попросил опубликовать совместное фото с актрисой.

Она боец. Всё будет хорошо. Фото мы не выложим. Для чего это? — ответила Анна.

Информация о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга, появилась в 2019 году. Всё это время звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение. Летом этого года СМИ сообщили, что у актрисы ухудшилось состояние, но родные Заворотнюк никак не отреагировали на это сообщение.

Ранее стало известно, как себя чувствует 50-летняя тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк. О ситуации в семье поведал режиссёр Анатолий Демидов, не понаслышке знающий все обстоятельства.