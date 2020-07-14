Ольга Зарубина разругалась с американской дочкой из-за молодого любовника

https://static.news.ru/photo/bec49f7c-c64e-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зарубина Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Ольга Зарубина поссорилась с американской дочерью Кирой из-за молодого любовника. Она застала дочь в обнимку с 34-летним Николаем Какуниным и выставила девушку из дома.

Кира только две недели назад приехала в Москву, чтобы повидать мать. Но ссора из-за мужчины, который моложе певицы на 26 лет перечеркнула хорошие отношения между матерью и дочерью. Эксперты пришли к выводу, что дочь хотела таким образом насолить матери.

К тому же, как рассказала звезда 90-х в эфире программы «На самом деле» на Первом канале, она подозревает, что дочь за её спиной общается со своим биологическим отцом Александром Малининым.

Как выяснилось, девушка действительно писала смс-ки отцу и просила помощи, когда мать выставила её из дома, но Малинин не пришёл на помощь дочери.

В ходе проверки на детекторе лжи выяснилось, что Какунин изменял немолодой возлюбленной, к тому же эксперты углядели у молодого человека не любовный, а финансовый интерес к певице. Как выяснилось, Зарубина давала танцору немалые суммы на «костюмчики и ботиночки», хотя сам он заявил, что получает «не меньше 100 тысяч рублей» в месяц.

При этом у молодого любовника звезды 90-х есть маленькая дочь, на содержание которой он не даёт ни копейки. Все эти обстоятельства в итоге разочаровали Ольгу Зарубину, которая прямо в студии приняла решение расстаться с молодым возлюбленным, за которого было собралась замуж.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Александра Малинина Кира родилась в 1985 году в браке со второй женой Малинина — певицей Ольгой Зарубиной. В 1991 году мать с дочерью эмигрировали в США. Своё отцовство Малинин признал, только когда Кире исполнилось 26 лет. Однако никогда не говорил о ней, как о члене семьи.