Ольга Серябкина восхитила подписчиков своим осенним образом

С наступлением холодов хочется закутаться во что-нибудь тёплое и уютное, однако певице Ольге Серябкиной удалось совместить комфорт и при этом вызвать восторженные комментарии аудитории своим нарядом.
Для прогулки по осеннему пляжу экс-участница группы «Серебро» выбрала костюм из трикотажа песочного цвета. Монохромный аутфит 35-летняя звезда назвала «осенним комфортом».
Подписчики наперебой начали восхищаться образом Ольги и её красотой.
Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Какой костюм! Оля, ну как можно быть такой шикарной? Такие тёплые и уютные осенние фотки получились, — написали пользователи Instagram.
Вязаный костюм уже третий сезон подряд не сходит с мировых подиумов в зимних коллекциях. Пользователи соцсети также отметили, что вещь эта не только модная, но и тёплая и удобная.
Как писал NEWS.ru, ранее видео с дочерью королевы шансона Любови Успенской в неадекватном виде попало в Сеть.
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