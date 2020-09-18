Ольга Серябкина восхитила подписчиков своим осенним образом

https://static.news.ru/photo/c6a0d8e6-fa74-11ea-9c08-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: seryabkina/instagram.com

С наступлением холодов хочется закутаться во что-нибудь тёплое и уютное, однако певице Ольге Серябкиной удалось совместить комфорт и при этом вызвать восторженные комментарии аудитории своим нарядом.

Для прогулки по осеннему пляжу экс-участница группы «Серебро» выбрала костюм из трикотажа песочного цвета. Монохромный аутфит 35-летняя звезда назвала «осенним комфортом».

Подписчики наперебой начали восхищаться образом Ольги и её красотой.

Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Какой костюм! Оля, ну как можно быть такой шикарной? Такие тёплые и уютные осенние фотки получились, — написали пользователи Instagram.

Вязаный костюм уже третий сезон подряд не сходит с мировых подиумов в зимних коллекциях. Пользователи соцсети также отметили, что вещь эта не только модная, но и тёплая и удобная.

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