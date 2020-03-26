https://static.news.ru/photo/2664a4de-6f5a-11ea-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Оксана Фёдорова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Телеведущая Оксана Фёдорова, которая приняла участие в проекте «Маска», рассказала о своём участии в самом секретном шоу.

Фёдорова, прятавшаяся под маской робота, в последнем выпуске открыла свою личность и шокировала судей. Все поразились её уровню вокала и конспирации.

По словам Фёдоровой, по договору была 100-процентная секретность. К ней домой приезжали на машине, тайно её забирали и на месте съёмок сразу надевали маску, чтобы никто не узнал.

Муж и дети сначала ничего не знали, но супруг меня идентифицировал в первом же выпуске. Андрея не проведёшь — мой тембр, пластику и так далее он определяет сразу. А вот у многих друзей не возникало никаких догадок, — рассказала она StarHit.

Отдельного внимания заслуживал костюм телеведущей. Как рассказала Фёдорова, он оказался непростой, тяжёлый — весил порядка 10 кг, очень дорогой и сложный. К костюму пришлось долго привыкать и вживаться в образ.

Она также отметила, что не расстроилась, что так быстро покинула проект.

Считаю, что у меня было достаточно времени показать себя в разных жанрах. Я исполнила академическое произведение, эстрадное, популярное. Цель достигнута, рада, что всё состоялось, — отметила она.

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