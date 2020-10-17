Охранник «ВИА Гры» рассказал об «охоте» Седоковой на состоятельных мужчин

https://static.news.ru/photo/647a043c-114c-11eb-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/annasedokova

Одна из экс-солисток группы «ВИА Гра» Анна Седокова уделяла постоянное внимание богатым мужчинам, утверждает бывший охранник коллектива по имени Сергей.

По его словам, певица использовала группу в своих интересах. Девушка единственная из «ВИА Гры» пыталась знакомиться с богачами. Охранник вспомнил, как группа летела на частном самолёте на день рождения чиновника и Седокова отправилась в ту часть салона, где сидели организаторы.

Естественно, мы все переглянулись, как бы уже все знают Аню, — рассказал мужчина в эфире программы «Украинские сенсации».

Он охарактеризовал певицу как красивую девушку, которая умеет двигаться и хорошо поёт.

Экс-охранник утверждает, что артистка часто говорила фразу: «Это мой жених». Продюсер коллектива Константин Меладзе выступал против близкого знакомства девушек с публикой. Сергей считает, что певица постоянно на него обижалась и в конечном итоге добилась увольнения охранника.

Артистка выступала в составе группы с 2002 по 2004 год, а затем начала сольную карьеру.

NEWS.ru писал, что Седокова вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Яниса Тимму. Свадьба прошла 6 сентября. Пара решила не устраивать шумную вечеринку, а разделить радость торжества только с детьми.