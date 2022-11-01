«Огласите весь список»: Пригожин разнес рейтинг певцов от ВЦИОМ Продюсер Пригожин назвал рейтинг певцов от ВЦИОМ фальсификацией из-за отсутствия в нем Агутина, Басты и Шнурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал результаты исследования, посвященного выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он заявил NEWS.ru, что рейтинг — фальсификация, поскольку в нем нет ряда известных артистов, включая рэпера Басты и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Кроме того, Пригожин задал вопрос, куда из списка делся Леонид Агутин, который, по его словам, «занят так, что не может разогнуться».

У человека (Агутина. — NEWS.ru) окна нет. Занят так, что не разогнуться. Но в список он даже не попал, вы понимаете? Василий Баста, куда делся? Шнуров где, который не так давно собрал Лужники. Газманов конечно является примером для подорожания, да и в свои 72 выглядит так, как многим и в молодости не снилось. Полина Гагарина тоже бесспорно молодец. Но где все остальные? — сокрушается Пригожин.

Ранее сегодня по данным ВЦИОМ, россияне назвали лучшими артистами 2022 года Олега Газманова, Полину Гагарину, Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую. Так, за Газманова по ходу опроса проголосовали 14% граждан. На втором месте SHAMAN (Ярослав Дронов) с 13%. Замыкает тройку лидеров Николай Расторгуев, солист группы «Любэ».