«Одинокой тип»: Крид пожаловался на депрессию из-за отсутствия девушки Крид рассказал о недостатке простого человеческого счастья на фоне успеха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид

Российский рэпер Егор Крид пожаловался на депрессивные мысли из-за отсутствия отношений с девушками накануне своего 30-летия. По его словам, он всегда мечтал стать молодым отцом, но это не осуществилось. Причиной Крид назвал отсутствие потенциальных претенденток на роль матери будущего малыша. Артист признался, что добился большого успеха на эстраде, но не смог стать счастливым в личной жизни.

Депрессуешь. К тридцатке уже подходит, а ты — одинокий тип. Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. Но у меня даже претендентки нет рядом на роль его [будущего ребенка — NEWS.ru] матери. И вот сидишь и думаешь: есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч. А вот такого простого человеческого счастья очень сильно не хватает. И это грустно, когда ловишь себя на этой мысли, — признался Крид в эфире.

Ранее Крид во время стрим-трансляции на площадке Kick допустил, что может завершить музыкальную карьеру. Заявление артист сделал спустя несколько дней после презентации нового трека «Дым», записанного совместно с JONY (Джахидом Гусейнли).

Музыкант заявил, что устал от спешки. Сейчас, по словам Крида, ему хочется пожить для себя и, может быть, создать семью. При этом рэпер сообщил, что ему было бы интересно заниматься продюсированием.