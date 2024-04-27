«Один против всего мира»: Стас Михайлов высказался о Владимире Путине Стас Михайлов заявил, что Владимир Путин — один против всего мира

Фото: NEWS.RU

Стас Михайлов

Певец и композитор народный артист РФ Стас Михайлов за кулисами своего юбилейного концерта «55» на площадке «Live Арена» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что он думает о президенте РФ Владимире Путине. По словам исполнителя, глава государства — уникальный человек, который один «воюет со всем миром».

Для меня наш президент уникальный человек, который один воюет со всем миром, он знает это прекрасно. Моя позиция по отношению к нему тоже понятна. Для чего мне сейчас стоять и говорить какие-то вещи. Он удивительный человек, один против всего мира, — высказался Михайлов.

Певец признался, что считает наградой оценку творчества своими зрителями и близкими любимыми людьми.

Особой заслуги Стаса Михайлова нет, как Бог дает, так я делаю. Насколько у меня хватит сил, не знаю, но понимаю, что все в его руках. Мы только его инструменты. Будем жить, сколько Господь управит, — резюмировал исполнитель.

Певец Григорий Лепс посетил 55-летие Стаса Михайлова. Артист рассказал, что вручил коллеге золотые очки из собственной коллекции. Певец назвал Михайлова «симпатичным парнем» и напомнил, что они из одного города — Сочи. Лепс пожелал ему здоровья, денег и творческого долголетия.