«Один не могу поехать»: Расторгуев объяснил, почему не ездит в Донбасс Расторгуев сообщил, что не выступает в Донбассе из-за отсутствия условий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в интервью Daily Storm объяснил, почему не ездит с концертами в Донбасс. По словам певца, коллектив регулярно приглашают, но хорошо оборудованных площадок недостаточно, а он не может поехать «с одной гитарой». При этом Расторгуев подчеркнул, что на его концерты часто приходят бойцы СВО, с которыми он общается и фотографируется.

Приглашают (в новые регионы), но у нас такой жанр, что слишком сложные условия. Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее, — пояснил музыкант.

Расторгуев также признался, что подружился с 27-летним Героем России Иваном Жарским, видео с которым стало вирусным в Сети. Боец пошутил на камеру, что служил писарем, хотя на самом деле подбил немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley.

Такой молодой парнишка, известный парень. На Поклонной горе, когда была выставка сожженной натовской техники, он там был в качестве экскурсовода. Он говорит: «Я специалист по «Леопардам». Простой, открытый, замечательный парнишка. Он даже приезжал в Люберцы на концерт. Четвертый раз уже. Такие дела, — похвастался Расторгуев.

Ранее Расторгуев впервые после болезни вышел на публику, 67-летний исполнитель посетил Московский международный кинофестиваль, вышел на красную дорожку и повернулся к гостям мероприятия. До этого сообщалось о госпитализации артиста. По данным источников канала, исполнитель «Комбата» прибыл в больницу в сопровождении лечащего врача. Певцу провели полное обследование, в том числе и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали. Сам певец позже назвал новость о госпитализации «хренью».