«Очень горжусь»: дочь Заворотнюк отреагировала на смерть матери Анна Заворотнюк заявила, что гордится матерью и всегда будет помнить ее

Фото: Социальные сети

Анна Заворотнюк

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что очень гордится своей матерью, об этом она написала в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Таким образом она отреагировала на уход артистки из жизни. По словам Анны, ей сообщили о смерти матери накануне. Она отметила, что всегда будет помнить ее любящей и счастливой.

Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой, — заявила она.

Последние годы жизни звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с раком головного мозга. Заворотнюк перестала появляться на публике и сниматься в каких-либо фильмах. Она ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Ранее СМИ сообщали, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти, она сильно похудела и практически не могла самостоятельно передвигаться, рядом с ней всегда находился супруг фигурист Петр Чернышев. Уточнялось, после этого дочь российской актрисы Анна экстренно вылетела из Дубая.